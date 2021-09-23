Ленобласть прогнозирует снижение основных параметров бюджета в трехлетней перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Финансовый блок правительства Ленинградской области заложил в проекте областного бюджета на 2022-2024 годы снижение уровня доходов и расходов. Как пояснил на заседании областного правительства первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков, это связано с прогнозом на снижение налоговых поступлений и еще рядом факторов.

Согласно проекту бюджета Ленинградской области на 2022 год, объем доходов планируется в сумме 160,7 млрд рублей, расходов 164,1 млрд рублей. В 2023 и 2024 году доходы, по прогнозам, снизятся до 154,3 млрд рублей, а затем до 147,9 млрд рублей, что будет ниже параметров по 2021 году (157,8 млрд рублей).

"Сегодня мы планируем некоторое снижение доходов на 2022, 2023 и 2024 годы. По налоговым доходам мы видим, что с влиянием консолидированных групп налогоплательщиков 2022-й год должен быть лучше, чем 2021 год, а в 2023 году мы прогнозируем сокращение доходов именно из-за фактора консолидированных групп налогоплательщиков. В 2024 году за счет остальных налогоплательщиков и динамики экономики Ленинградской области мы планируем, что налоговые доходы отыграют снижение 2023 году и выйдут на 143,7 млрд рублей", - сказал Марков.

Расходная часть бюджета на 2022 году запланирована ниже, чем в 2021 году. Марков объяснил это отсутствием в ней "разовых" расходов, связанных в том числе с закупкой оборудования и средств дезинфекции для борьбы с распространением коронавируса.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, приоритетными направлениями расходов областного бюджета на ближайшие три года традиционно станут образование, здравоохранение и социальные выплаты.