Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил порядка 30 проектов КРТ в 17 регионах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) утвердил порядка 30 проектов комплексного развития территории (КРТ) в 17 регионах России, сообщил заместитель генерального директора фонда Михаил Сюткин на форуме "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде.

"Были нами рассмотрены заявки с 17 субъектов Российской Федерации, уже утверждено порядка 30 проектов, 88 проектов находятся на рассмотрении", - сказал он в ходе круглого стола "Комплексное развитие территорий".

Сюткин отметил, что утвержденными проектами КРТ предусмотрено расселение 700 тыс. квадратных метров жилого фонда. Объем инвестиций в реализацию данных проектов составит 479,3 млрд рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ в объеме 3,6 млрд рублей и инфраструктурных кредитов на сумму 19,2 млрд рублей.

Согласно представленной им презентации, в число 17 субъектов вошли Архангельская, Воронежская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области, а также республики Марий Эл и Якутия и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают Минстрой России, министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.