Новосибирская область и Хабаровский край начнут сотрудничество в сфере предпринимательства

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем, которое предполагает двустороннюю поддержку предпринимателей, которые планируют открывать свой бизнес в регионах. Об этом в четверг на форуме InPark в Новосибирске сообщил директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

"Что касается соглашения с Хабаровским краем, то вы знаете, у нас есть ряд соглашений с институтами развития других регионов. Во-первых, и наш бизнес не замыкается в области, бывает, что мы выходим в другие регионы. Рассчитываем, что если наш бизнес захочет реализовать свои проекты в Хабаровском крае, то наши коллеги их там поддержат и помогут. С другой стороны, и мы также готовы оказывать поддержку хабаровским компаниям", - сказал он.

Зырянов добавил, что региону интересно сотрудничество в сфере развития пищевого производства. Также компании промышленно-логистического парка региона, в том числе иностранные, заинтересованы в том, чтобы вывести свой бизнес на Дальний Восток. Директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Сергей Щегельский добавил, что со своей стороны регион готов предложить компетенции в области рыбопереработки, энергетических проектов и машиностроения. Край находятся "в нулевой точке развития" в вопросах создания технопарков, поэтому регион заинтересован в опыте Новосибирской области.

Также на форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве Новосибирской области и компании "Сиббиотех" о реализации инвестиционного проекта в Новосибирском районе по производству артемизинина и его производных - компонентов препарата против тропической малярии, одной из самых распространенных болезней в Африке. Еще одно соглашение о сотрудничестве область подписала с компанией "Система".

В Новосибирске 22-24 сентября проходит X Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки. ТАСС является информационным партнером форума.