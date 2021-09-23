Вологодская область намерена направить на инфраструктуру 38,8 млрд рублей за три года

ВОЛОГДА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области запланировало направить на строительство, ремонт и реконструкцию дорог и объектов социальной инфраструктуры 38,8 млрд рублей в ближайшие три года. Соответствующие параметры областного бюджета на 2022-2024 годы утверждены на заседании областного правительства и будут направлены на рассмотрение регионального парламента, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"В департаменте финансов области разработаны три варианта регионального бюджета на 2022-2024 годы: негативный, базовый и оптимистичный. Главный финансовый документ сбалансирован по базовому сценарию. Все параметры госпрограмм утверждены в полном объеме. <…> Поставил задачу сохранить приоритеты бюджетной политики по социальной поддержке граждан и сформировать эффективный бюджет развития региона на предстоящие три года. Бюджет развития на строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры составит 38,8 млрд рублей", - написал Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте".

По информации пресс-службы губернатора, согласно основному (базовому) варианту разработанного проекта бюджета, доходы бюджета региона в 2022 году превысят 81 млрд рублей, расходы составят порядка 86 млрд рублей. Образовавшийся дефицит планируется перекрыть за счет сверхплановых доходов, полученных в нынешнем году, а также за счет поддержки из федерального бюджета.

О бюджете развития

Большая часть бюджета на развитие инфраструктуры, утвержденного в объеме 38,8 млрд рублей, будет направлена на дорожную отрасль - 28,8 млрд рублей. Кроме того, на поддержку и развитие инфраструктуры здравоохранения направят 3,3 млрд рублей, образования - 2,3 млрд, культуры - 1,4 млрд, на строительство и модернизацию объектов спорта - 1,2 млрд.

"Главный финансовый документ области на 2022-2024 годы сбалансирован и оптимален в текущей ситуации и при рисках снижения доходных источников. У нас накоплена достаточная подушка безопасности, благодаря которой мы выполним свои обязательства при любом развитии ситуации", - привела пресс-служба слова губернатора.

Как подчеркнул глава региона, валовой региональный продукт (ВРП) достигнет в этом году показателя 845,2 млрд рублей, в 2024 году он должен превысить 1 трлн рублей. За период пандемии 2020-2021 годов, несмотря на последствия локдауна, рост ВРП составил в сопоставимых ценах 3,8% к 2019 году. Экономика Вологодской области восстанавливается быстрее, чем по стране (рост ВВП за аналогичный период составил 1%). Прогнозируется, что с 2022 по 2024 год индекс промышленного производства в области будет расти по 1,5-2% в год, объемы переработки древесины - по 4-5%, металлургическое производство - по 1,2-2,5%, химическая отрасль - по 1%, строительный комплекс - порядка 3%.

По информации департамента финансов, доходы областного бюджета увеличились на 1 сентября на 68,9% - до 80,4 млрд рублей при плане на 2021 год в объеме 79,9 млрд. Собственные налоговые поступления региона возросли на 71,8% - до 76,7 млрд. Расходы увеличились на 5,2% - до 71 млрд. Объем государственного долга на 1 августа составил 15,7 млрд рублей, или 24% от собственных доходов региона. К 1 января 2022 года его планируется уменьшить до 14,8 млрд рублей.