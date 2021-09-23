Реализация 143 инвестиционных проектов на сумму 20 млрд рублей ведется в Марий Эл

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Предприятия Республики Марий Эл реализуют на территории региона 143 инвестиционных проекта на сумму 20 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики Александр Евстифеев.

"На сегодня предприятиями республики реализуется 143 инвестиционных проекта на сумму 20 миллиардов рублей", - сказал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время социально-экономическая ситуация в республике оценивается как положительная. "Обеспечено увеличение промышленного производства на 1,6%, сельхозпроизводство - 114%, увеличен объем строительных работ на 19%, инвестиции в основной капитал - на 17%", - пояснил Евстифеев.

Он также обратил внимание на значимость для региона модернизации объектов транспортной инфраструктуры, в том числе строительства автовокзала, речного порта в Козьмодемьянске на Волге и терминала аэропорта в городе Йошкар-Оле.

21 сентября ТАСС сообщал со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг., что более 674 млн рублей будет выделено до 2024 года из федерального бюджета на создание и ремонт транспортной инфраструктуры в рамках программ социально-экономического развития Республики Марий Эл.

О программе развития региона

Республика Марий Эл - один из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы была принята в апреле 2020 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. На реализацию основных мероприятий индивидуальной программы потребуется свыше 12 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составят 5 млрд рублей, еще порядка 50 млн рублей - из бюджета республики, более 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.