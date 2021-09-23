Польша рассчитывает договориться с Чехией по делу шахты "Туров"

ВАРШАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывает договориться с чешской стороной по спорному вопросу о функционировании угледобывающей шахты "Туров". Об этом заявил в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, Польша несколько месяцев назад предложила Чехии вариант выхода из сложившейся ситуации. "Мы надеемся на то, что переговоры, которые сейчас продолжаются, закончатся подписанием договоренностей", - отметил он.

Как заверил Мюллер, Польша не намерена менять свое решение и останавливать работу шахты. "Мы не можем согласиться на то, чтобы прекратить производство электроэнергии и тепла для некоторых регионов Польши, как того требует Еврокомиссия", - добавил Мюллер.

В понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Как указано в решении суда, такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.