Эксперт: туристическая ОЭЗ на Байкале неэффективна из-за неактуальных для инвестора льгот

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Одной из причин низкой эффективности работы особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" в Иркутской области является неактуальный набор преференций, которые предлагают власти потенциальным резидентам. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на форуме InPark в Новосибирске директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Турзона "Ворота Байкала" создана в 2007 году, однако из восьми резидентов туристическую деятельность фактически осуществляет только один, остальные находятся в стадии создания инфраструктуры. В апреле Генпрокуратура РФ предостерегла руководство турзоны от нарушения закона в связи с низкой эффективностью работы ОЭЗ.

"Для чего создавались туристические рекреационные зоны? Туда должны приходить не промышленные предприятия, а гостиницы, рестораны, бары. Тот набор налоговых преференций, который очень эффективно действует для промышленных предприятий, абсолютно не работает для туризма, обнуление налога на землю, на имущество - нет у них станков, причем, профильное министерство экономического развития тоже осознает эту ситуацию, неоднократно выходило с инициативой расширения мер поддержки. К сожалению, эти инициативы блокируются, поэтому первая причина такого неэффективного развития заключается в том, что набор преференций, который сейчас действует, подобран не для компаний, специализирующихся в сфере услуг", - сказал Шпиленко.

Другой причиной низкой эффективности он назвал отдаленность ОЭЗ от экономически активных территорий, труднодоступность для потенциальных туристов, что усложняет работу инвесторов и реализацию проектов. "Туристические, рекреационные зоны находятся в экологически чистых местах, но за сотню километров там нет людей. Считаю, что неэффективные особые экономические зоны надо закрывать", - сказал собеседник агентства.

О турзоне

Ранее в министерстве экономического развития Иркутской области ТАСС сообщали, что к 2025 году в ОЭЗ планируется создать развитую инфраструктуру для зимнего и всесезонного туризма. Это более десяти объектов размещения, десять объектов общественного питания, четыре развлекательных и СПА-центра, горнолыжные трассы. Будет создано около 600 рабочих мест.

Сейчас резидентами ОЭЗ являются восемь компаний с общим объемом инвестиций 2,4 млрд рублей. Якорный резидент - горнолыжный курорт "Гора Соболиная", он получил этот статус в 2011 году, и за это время ввел в эксплуатацию пять объектов, создав 43 рабочих места. Сегодня это единственный резидент, фактически осуществляющий туристскую деятельность. Он также проектирует две канатные дороги, планирует строительство сервисного центра, четырехзвездочного отеля, СПА-комплекса. Еще два резидента строят турбазу и гостиницу с банным комплексом. Трое завершают проектирование объектов и планируют приступить к строительству в 2021 году.

За время работы ОЭЗ в нее было вложено 438 млн из федерального бюджета, 367,8 млн - из областного. Деньги направлены на подготовку проектно-сметной документации и строительство инженерной инфраструктуры. В 2021-2023 годах на эти цели предполагается направить более 2,5 млрд рублей.

Турзона "Ворота Байкала" расположена в Слюдянском районе Иркутской области на площади 763 га. В 2016 году Минэкономразвития России передало полномочия по ее управлению на уровень региона. Для резидентов ОЭЗ установлены налоговые льготы. Развитие турзоны имеет большое значение для экономики Слюдянского района, так как в 2013 году в моногороде Байкальске закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и остро встал вопрос о рабочих местах.

О форуме

X Международный Форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки. ТАСС является информационным партнером форума.