Ассоциация ОЭЗ поддержит возрождение бывшей туристической зоны на Алтае

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемная особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Долина Алтая", которую планируют возродить в регионе, имеет все шансы на возвращение статуса ОЭЗ. Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ поддержит эту территорию и поможет найти инвесторов, сообщил в интервью ТАСС на форуме InPark в Новосибирске директор ассоциации Андрей Шпиленко.

"Регион в свое время получил статус площадки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, но, к сожалению, она признана неэффективной, и статус был утерян. Регион увидел недостатки, и руководство региона не остановилось в попытках создать ОЭЗ. Мы как ассоциация <...> заинтересованы и готовы поддержать, помочь пройти всю методику, связанную с поиском инвесторов. <…> При учете, что все замечания будут устранены, а я знаю, что такая работа ведется, эта зона появится", - сказал Шпиленко.

Он уточнил, что в настоящее время в регионе идет активная работа по устранению нарушений, из-за которых территория была лишена статуса.

"Однозначно мы готовы помогать региону в этой работе", - подчеркнул Шпиленко.

В июне власти Республики Алтай и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", что, по данным властей, позволит привлечь инвесторов на проблемную территорию бывшей ОЭЗ "Долина Алтая".

О "Долине Алтая"

В 2016 году Дмитрий Медведев, который был в то время премьер-министром РФ, подписал постановление о прекращении деятельности восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ. В их число попала и развиваемая с 2007 года "Долина Алтая", где резиденты не вели туристско-рекреационную деятельность. В проект было вложено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и 1,4 млрд рублей - из регионального.

Основной проблемой ОЭЗ стало наполнение искусственного озера, вокруг которого предполагалось выстраивать туристическую инфраструктуру. Специалисты трижды пытались выполнить данную операцию, однако котлован не удерживал воду. Причинами сложившихся трудностей власти региона называли замену подрядчика во время строительства, а также нарушение технологии производства работ. После прекращения деятельности ОЭЗ в регионе создано бюджетное учреждение "Жемчужина Алтая", цель которого - развитие площади упраздненной "Долины Алтая".

В 2019 году глава Республики Алтай Хорохордин заявил, что работа над проектом бывшей ОЭЗ будет возобновлена. По его словам, инвесторов, которые занимались бы бизнесом на территории площадке ОЭЗ, сдерживает только отсутствие водоема, так как уже подведены все необходимые коммуникации, построена дорога.

О форуме

X Международный Форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки. ТАСС является информационным партнером форума.