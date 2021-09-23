Глава "Яндекс.Маркета" покинет компанию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков в сентябре покинет компанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Маркета" в четверг.

"Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков принял решение развивать новые проекты за пределами компании, он покинет сервис в сентябре. Руководители основных блоков "Яндекс.Маркета" переходят в прямое подчинение главы бизнес-группы "Яндекса" по электронной коммерции и райдтеху Даниила Шулейко. Он замкнет на себе не только стратегическое, но и операционное управление "Яндекс.Маркетом", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что Гришаков продолжит консультировать команду сервиса в роли советника.