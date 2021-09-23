Титов предложил пересмотреть доначисление взносов резидентам ТОСЭР на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил пересмотреть вопрос доначисления страховых взносов резидентам территорий с опережающим социально-экономическим развитием (ТОСЭР) на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов обратил внимание главы правительства России Михаила Мишустина и генерального прокурора Игоря Краснова на проблему с доначислением страховых взносов задним числом для резидентов территорий с опережающим социально-экономическим развитием (ТОСЭР)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2014 года для резидентов ТОСЭР, а также зоны "Свободный порт Владивосток" были установлены пониженные тарифы страховых взносов на фонд заработной платы в совокупном размере 7,6% по ст. 427 Налогового кодекса РФ. Однако в 2018 году статья была изменена. В ней появился пункт 10.1, в соответствии с которым применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами ТОСЭР и резидентами СПВ предусматривалось исключительно в отношении выплат физическим лицам, занятым на вновь созданных рабочих местах, указанных в заявке на заключение соглашения о размещении в ТОСЭР. Резиденты, получившие статус до 3 августа 2018 года, столкнулись "с доначислениями взносов задним числом", уточнили в пресс-службе. Сейчас объем таких доначислений, по данным аппарата бизнес-омбудсмена, составляет до 1 млрд рублей.

"Затронутые данной ситуацией компании полагают, что столкнулись с изменением предоставленных условий резидентства постфактум, что означает нарушение обязательств перед инвесторами, - отмечается в обращении бизнес-омбудсмена, которое цитирует пресс-служба. - Буду признателен за рассмотрение вопроса о пересмотре данных решений с целью улучшения инвестиционного климата России".

По словам Титова, организации, ставшие резидентами ТОСЭР и СПВ до 2018 года, рассчитывали, что новая норма будет распространяться лишь на новых участников, а в отношении них продолжат действовать условия, фигурировавшие на момент заключения соглашения. "Дальний Восток - слишком важная и сложная территория, чтобы задним числом лишать льгот тех, кто их однажды получил. Нужно найти компромиссное решение", - заключил он.