Международные резервы России за неделю сократились на $0,3 млрд

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 17 сентября 2021 года сократились на $0,3 млрд и составили $619,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 10 сентября международные резервы РФ составляли $620,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.