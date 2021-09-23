{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю сократились на $0,3 млрд

Резервы составили $619,8 млрд

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 17 сентября 2021 года сократились на $0,3 млрд и составили $619,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 10 сентября международные резервы РФ составляли $620,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года
Читать полностью