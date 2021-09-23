В РСПП сравнили идею ретроспективного подхода в налогообложении бизнеса со штрафами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обсуждаемые изменения в Налоговый кодекс стимулируют компании к инвестициям, но в то же время создают дискриминационный подход к налогоплательщикам в зависимости от формы собственности и затрагивает гораздо более широкий спектр компаний, чем горнорудная промышленность. Такое мнение содержится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомился ТАСС. В самом РСПП на запрос ТАСС не ответили.

Власти и бизнес в последние недели активно обсуждают запланированное Минфином повышение налоговой нагрузки на компании сектора металлургии, удобрений и коксующегося угля с 2022 года. Речь идет о повышении ставок НДПИ и новом исчислении налога на прибыль организаций на фоне высоких цен на сырье и щедрых, как считают в Минфине, дивидендных выплат. При этом повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25-30% может коснуться не только майнингового сектора, но оно в то же время не распространяется на компании госсектора, следует из законопроекта с поправками в Налоговый кодекс. Ставка будет расти, если дивиденды за последние пять лет по новой формуле превышали инвестиции.

Шохин в своем письме пишет, что "предлагаемый подход нарушает основополагающий принцип - запрет на придание закону, ухудшающему положение налогоплательщика, обратной силы". "Несмотря на формальное введение повышенной налоговой ставки с 1 января 2022 года, условия ее применения напрямую зависят от финансовых результатов хозяйственной деятельности за период до 2022 года. Тем самым новое налоговое бремя фактически распространяется на предшествующие факты хозяйственной деятельности", - указывается в письме.

Распространять налоговые новации целесообразнее было бы на период после 1 января 2022 года, что соответствовало бы поручениям президента Владимира Путина более активно вкладывать прибыли, заработанные на благоприятной ценовой конъюнктуре, считает Шохин. Он также напомнил, что в компаниях период больших дивидендов закономерно сменяются инвестиционными циклами, а предлагаемый подход этому мешает. "По сути, предложения носят не стимулирующий инвестиционную деятельность, а штрафной характер", - говорится в письме президента РСПП.

Также предлагаемый подход создает поле для дискриминации налогоплательщиков в зависимости от формы собственности - частной или государственной. Это может создать перекос на фондовом рынке в пользу компаний с госучастием, отмечается в письме. "Обсуждаемые налоговые изменения активно стимулируют компании вкладывать, но они не должны привести к созданию избыточных неэффективных мощностей", - пишет Шохин.

В заключение Шохин предлагает "существенно доработать" концепцию стимулирования дополнительных инвестиций в российскую экономику и привлечь к обсуждению новаций более широкий круг компаний, так как изменения затронут не только горнодобывающий бизнес.