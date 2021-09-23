В Свердловской области 14 фермеров получат гранты более чем на 50 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Гранты на общую сумму 53 млн рублей получат 14 фермеров, победивших в конкурсе "Агростартап", сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

"В 2021 году за право получения гранта боролись 83 начинающих фермера. Победители конкурса смогут получить гранты от государства на развитие своих фермерских хозяйств в размере до 5 млн рублей", - сообщили в фонде, уточнив ТАСС, что общая сумма поддержки составила 53 млн рублей.

Гранты были выданы фермерским хозяйствам из Туринского, Новолялинского, Талицкого, Верхотурского, Тавдинского, Режевского городских округов, а также из Красноуфимского округа, Алапаевского округа и Екатеринбурга. "Подавляющее большинство победителей занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления", - цитирует пресс-служба директора СОФПП Валерия Пиличева.

Средства выделяются при условии софинансирования. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона предоставляет до 90% от необходимой суммы, не менее 10% фермер должен внести сам. Средства можно потратить на приобретение земельного участка, покупку, строительство или ремонт зданий, приобретение техники или сельскохозяйственных животных, разработку проектной документации для строительства, подключение к инженерным сетям и другие цели.

Конкурс проводит Министерство АПК региона при поддержке СОФПП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".