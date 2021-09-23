Чернышенко заявил, что в ПФО отобрали проекты по социально-экономическому развитию

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров отобрали с главами четырех субъектов ПФО проекты по социально-экономическому развитию. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ.

На совещании состоялась предзащита региональных проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. С докладами выступили главы Башкортостана, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей.

"Сегодня у нас появился первый рабочий вариант перечня инициатив, способных качественно улучшить жизнь людей в этих субъектах. Очень важно, чтобы все проекты прошли через наши инструменты оценки степени влияния на показатели социально-экономического развития, разработанные здесь, в координационном центре, и были синхронизированы с существующими региональными стратегиями, чтобы не было логического противоречия", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что регионами за две недели была проведена большая работа. "Выполнена диагностика текущего состояния социально-экономического развития и завершен отбор проектов, которые в наибольшей степени отвечают критериям, заданным председателем правительства России", - пояснил вице-премьер.

Комаров подчеркнул, что аппарат полпреда президента РФ в ПФО предоставил предложения по подходам к отбору проектов и ключевых вопросов, формированию единой информационной базы для принятия решений в формате региональных дашбордов. Также вице-премьер предложил четыре критерия приоритизации проектов. "Первый - голосование экспертов в предметной области о комплексном влиянии проектов на социально-экономическое развитие. Второй - обратная связь от граждан. Третий критерий - оценка Минэкономразвития. Четвертое - мнение профильного вице-премьера. Например, инфраструктурные проекты будем прорабатывать совместно с Маратом Хуснуллиным, чтобы учесть его мнение. Если это социальный проект по здравоохранению или демографии - с Татьяной Голиковой", - сказал Чернышенко.

По итогам совещания Чернышенко поручил в течение недели Минэкономразвития, Координационному центру и Росстату совместно с субъектами обеспечить бесперебойное предоставление данных, характеризующих актуальную ситуацию в регионах ПФО. Следующее совещание состоится через две недели. Свои проекты Чернышенко и Комарову представят Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области.