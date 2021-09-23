Румынский суд перенес рассмотрение дела дочерней компании "Лукойла" на 21 октября

БУХАРЕСТ, 23 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд румынского города Плоешть постановил на заседании в четверг перенести рассмотрение дела в отношении компании Petrotel Lukoil, владеющей нефтеперерабатывающим заводом в этом городе, на 21 октября этого года "в связи с отсутствием ответчиков". Сообщение об этом размещено на портале судебных инстанций Министерства юстиции Румынии.

В июле 2015 года прокуратура Апелляционного суда города Плоешти предъявила генеральному директору и некоторым должностным лицам Petrotel Lukoil S. A., а также Lukoil Europe Holdings B. V. обвинения в умышленной растрате кредитов и отмывании денежных средств. Они касались периода 2010-2014 годов. Сообщалось, что были арестованы активы компании на сумму $1,5 млрд, именно в такую сумму был оценен размер нанесенного ущерба.

В октябре 2018 года суд вынес оправдательный приговор в отношении всех обвиняемых по данному уголовному делу. Но в ноябре прокуратура обжаловала это решение. В декабре 2020 года суд уезда Прахова вынес повторный оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления. Однако 16 декабря прокуратура вновь направила протест на приговор суда.

Руководство "Лукойла" считает, что конечный результат разбирательства не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы, отмечалось в последнем отчете компании по МСФО.

НПЗ Petrotel Lukoil - одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Румынии. Предприятие находится в центральной части страны, в городе Плоешти в 55 км от Бухареста. Завод основан в 1904 году, в 1998 году вошел в состав группы "Лукойл". Производственная мощность завода составляет 2,4 млн тонн в год, а глубина переработки после модернизации - 99,5%.