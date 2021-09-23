Доходы бюджета Тульской области на 2021 год увеличили более чем на 6,4 млрд рублей

ТУЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на очередном заседании внесли изменения в закон о бюджете региона на 2021 год, увеличив его доходы более чем на 6,4 млрд рублей. Почти четверть этой суммы будет направлена на развитие системы здравоохранения, сообщила пресс-служба облдумы.

"Депутаты облдумы внесли изменения в бюджет региона. <...> Доходы бюджета Тульской области увеличатся на 2021 год на 6,45 млрд рублей и составят 102,4 млрд рублей. Расходы бюджета Тульской области увеличатся на 2021 год на 6,15 млрд рублей и составят 109,3 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

Увеличение доходов произошло за счет роста налоговых и не налоговых, безвозмездных поступлений, еще около 3,7 млрд рублей регион получил из федерального бюджета. По данным пресс-службы, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 6,91 млрд рублей, ранее его объем составлял 7,2 млрд рублей.

Основную часть расходов направят на социальную сферу, в том числе развитие системы здравоохранения. "Большой объем средств - более 1,6 млрд рублей - будет направлен на развитие системы здравоохранения Тульской области. Это - и строительство онкологического центра (более 300 млн рублей), и модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (98 млн рублей)", - приводит пресс-служба слова председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам Галины Алешиной.

Бюджет Тульской области на 2021 год был принят облдумой 17 декабря, сумма доходов составила около 90,9 млрд рублей, расходов - 94,7 млрд рублей. Дефицит прогнозировался в объеме 3,8 млрд рублей. В последний раз изменения в закон о бюджете вносили в июле, увеличив доходы до 95,9 млрд рублей, расходы - до 103,2 млрд рублей.