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Мишустин: власти стараются делать условия ведения бизнеса удобными и предсказуемыми

Премьер отметил, что общество ждет от бизнеса социальной ответственности, хотя он сам вправе решать, как распоряжаться прибылью

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти РФ вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) стараются делать так, чтобы условия ведения бизнеса были удобными и предсказуемыми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с членами бюро правления РСПП.

"Постоянный диалог между правительством и предпринимателями - это важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям. Мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, снижаем административную нагрузку", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что общество ждет от бизнеса социальной ответственности, хотя он сам вправе решать, как распоряжаться прибылью.

"Конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", - обратился председатель правительства к предпринимателям.

По его словам, "выверенных шагов и социально ориентированных действий ждет не только правительство, а в первую очередь граждане страны".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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