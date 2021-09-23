Силуанов: действующая налоговая система в России не учитывает конъюнктуры мировых цен

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Действующая налоговая система в РФ не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье, государство несет дополнительные расходы, и поэтому необходимо устранить несправедливость. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро РСПП.

"Действующий порядок налогообложения основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен на такую продукцию, что мы наблюдаем особенно в текущем году. Резко увеличиваются рентные доходы компаний в результате изменения внешней конъюнктуры с точки зрения роста ценовых показателей", - сказал Силуанов.

При этом государство, по его словам, не получая доходов из-за роста цен, еще и несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках. "Мы считаем, что это несправедливо", - сказал министр финансов.

Он отметил, что ключевая идея заключается в том, чтобы уровень рентных изъятий был соразмерен доходности компаний. По словам Силуанова, доступ к этим средствам должна иметь большая часть населения, которая нуждается в господдержке.

"В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3-5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1-2%. При этом в нефтегазовой отрасли уровень налоговых платежей напрямую связан с ценовой конъюнктурой на мировых рынках и позволяет накапливать резервы для поддержки экономики и социальной сферы", - добавил глава Минфина.

Корректировка налоговой системы предусматривает плавающие ставки, что позволит оперативно реагировать на изменение мировой конъюнктуры. Так, ставка НДПИ будет привязана к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, заявил министр финансов.

"В результате переговоров с представителями отрасли нам удалось согласовать новые подходы в налогообложении, а именно - привязать ставку налога на добычу полезных ископаемых к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен", - сказал министр.

По его словам, при подготовке налоговых инициатив Минфин исходил из плавающей ставки налогообложения, которая будет меняться вслед за ценовой конъюнктурой, что будет способствовать сохранению баланса интересов государства и бизнеса.

"Предложенные изменения фактически выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, которая будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определенных президентом страны. Таким образом, мы закладываем фундамент честной и справедливой системы налогообложения на долгосрочную перспективу", - сказал Силуанов.

Он отметил, что Минфин согласовал с бизнесом параметры налогообложения по удобрениям, коксующемуся углю, многокомпонентным рудам. "При этом остались еще развилки по ставкам акциза на сталь и железную руду, в отношении которых мы надеемся сегодня договориться", - добавил он.