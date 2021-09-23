Мишустин: по основным параметрам налоговых изменений для бизнеса удалось договориться

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о достижении договоренностей по основным параметрам налоговых изменений для бизнеса.

"Хотел бы поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество, поскольку, как мне доложили коллеги из членов правительства, по основным параметрам [налоговых изменений] удалось договориться", - обратился глава кабинета министров к предпринимателям на встрече в четверг с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Сегодня очень важно сформировать согласованную позицию по основным параметрам налогового режима, и пока проект федерального бюджета на очередную трехлетку готовится к внесению в парламент, это позволит нам учесть изменения при определении объема доходов и уровня финансового обеспечения наших социальных обязательств", - подчеркнул Мишустин.

Планы корректировки налогов для некоторых отраслей промышленности направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике, добавил премьер.

"По поручению президента [РФ Владимира Путина] были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и на стимулирование инвестиционной активности компаний", - сказал председатель правительства.

Мишустин отметил, что все подготовленные изменения прорабатывались с участием РСПП, "налажен конструктивный диалог с владельцами компаний". "[Первый вице-премьер] Андрей Рэмович Белоусов и [глава Минфина] Антон Германович Силуанов неоднократно встречались с членами РСПП, с менеджерами, представителями компаний, провели не одно совещание, а в последние недели работа не прекращалась даже в выходные дни. Считаю такой подход эффективным способом преодоления разногласий, особенно при выработке ключевых решений для бизнеса и государства", - сказал премьер.

Он предложил "эту практику взаимодействия обязательно сохранить и применять ее в будущем, правительство всегда открыто для конструктивного сотрудничества с бизнесом".

"Сегодня очень важно сформировать согласованную позицию по основным параметрам налогового режима. Пока проект федерального бюджета на очередную трехлетку готовится к внесению в парламент. Это позволит учесть изменения при определении объема доходов и уровня финансового обеспечения наших социальных обязательств", - заявил Мишустин.

В совещании у премьер-министра со стороны бизнеса принимали участие 12 предпринимателей, среди них - акционер "Евраз групп" Роман Абрамович и член совета директоров компании Александр Фролов, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, акционер "Русала" Олег Дерипаска, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, президент "Норникеля" Владимир Потанин, гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, гендиректор "Маталлоинвеста" Назим Эфендиев.

Власти и представители металлургических компаний и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждали изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая по инициативе Минфина должна возрасти на бизнес на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

В новость внесены изменения (18:25 мск) - уточняется цитата во втором абзаце