В ВТО сообщили о росте мировой торговли услугами во II и III кварталах 2021 года

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем мировой торговли услугами с марта по сентябрь 2021 года увеличился, однако темпы роста не столь высоки, как в сфере торговли товарами. Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном в четверг в Женеве.

В нем указывается, в частности, что разработанный ВТО индекс "Барометр торговли услугами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 102,5 пункта, то есть несколько выше базовой линии в 100 пунктов. Это свидетельствует о том, что ситуация в сфере торговли услугами во втором и третьем кварталах нынешнего года, по которым еще нет официальной статистики, "продолжает улучшаться" после прошлогоднего спада из-за пандемии коронавируса

"В третьем квартале 2021 года, как ожидается, торговля услугами в мире будет расти. Однако этот рост может проходить по более низкой траектории, если воздействие пандемии COVID-19 окажется более продолжительным", - отмечают в ВТО. Эксперты напоминают, что "на начальных этапах пандемии в торговле услугами произошло резкое падение" и в отличие от торговли товарами последующее восстановление в этой сфере было "лишь частичным". Этим нынешняя ситуация отличается от времен финансового кризиса 2008-2009 годов, когда "торговля услугами продемонстрировала более высокую степень устойчивости, чем торговля товарами".

Хотя большинство показателей нынешнего "Барометра торговли услугами" выше базовой линии в 100 пунктов, тем не менее в целом ситуацию эксперты характеризуют как "неоднозначную". Индекс финансовых услуг составляет только 100,2 пункта. В сфере пассажирских авиаперевозок барометр показывает 105,6 пункта, то есть этот сектор "стабилизировался на уровне ниже, чем до пандемии". По контейнерным перевозкам (106,8) зарегистрирован довольно высокий показатель. В то же время в строительный сектор работает на уровне 97,4 пункта, и это единственный компонент барометра, который не дотягивает до базовых 100 пунктов.

Барометр торговли услугами ВТО - это индикатор, аккумулирующий различные показатели в единый индекс. Показатель выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста коммерции, а ниже - на ослабление темпов.