Эксперт: внедрение РОП увеличит переработку алюминиевых банок на 60%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Введение расширенной ответственности производителя (РОП) для алюминиевой тары добавит всего 3,5 копейки к себестоимости напитков в банке, при этом увеличит переработку банок на 60%, считает председатель правления группы "Эколайн" Евгений Михайлов.

"Государство не должно субсидировать выборку этой одной из немногих рентабельных фракций, ответственность за ее рециклинг должен нести производитель. Простой расчет показывает, что влияние 100% ставки РОП на стоимость конечного продукта практически незаметно - это примерно 3,5 копейки к цене напитка в банке, в которых будет заложен ресурс на правильную утилизацию упаковки", - привели ТАСС слова Михайлова в пресс-службе компании "Эколайн".

По его мнению, необходимо вывести сбор алюминиевой тары из "серого" сектора, что даст не только рост процента переработки металла, но и повысит налоговые сборы в бюджет. Как добавили в компании, сегодня степень вовлечения вторичного алюминия в переработку в России ниже других развитых стран и составляет не более 35%. После запуска полномасштабного механизма расширенной ответственности производителей этот показатель может вырасти примерно на 60%.

На сортировочных линиях компании "Эколайн" алюминий отбирается в ручном и автоматическом режимах. Алюминий "добывают" не только из бытовых отходов, он есть и в строительных материалах, электроломе, который тоже отсортировывают и отправляют переработчикам.

"Алюминий можно перерабатывать бесконечно. Его рециклинг требует всего 5% от объема энергии, необходимого для производства первичного алюминия из глинозема, а объем выбросов парниковых газов при производстве вторичного алюминия составляет 5% от количества выбросов при выпуске первичного алюминия. Каждый килограмм переработанного алюминия позволяет сэкономить 14 киловатт-часов электричества. Одна тонна переработанных банок сокращает выбросы CO2 на 9 тонн", - добавили в пресс-службе.

О реформе

Предполагается, что новые правила расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.