В Татарстане одобрили шесть новых инвестпроектов на 4,8 млрд рублей

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Шесть новых инвестпроектов на 4,8 млрд рублей были рассмотрены в четверг на заседании инвестиционного совета Татарстана. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Сегодня было рассмотрено шесть проектов, общий объем инвестиций составил 4,8 млрд рублей. Благодаря этим шести проектам у нас появится 1 654 новых рабочих места", - сказала Минуллина.

Она уточнила, что на совете обсуждались такие проекты, как разработка мобильного приложения, строительство завода по производству лифтового оборудования, создание индустриального парка на территории республики, организация производства пластиковых окон, а также создание производственного комплекса передвижной автозаправочной станции.

Заседание прошло с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.