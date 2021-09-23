Минфин предложил дифференцировать налог на прибыль в зависимости от объема дивидендов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило дифференцировать налоговую ставку на прибыль в зависимости от объема дивидендов, которые выплачивает компания. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро РСПП.

"Ставку предлагается дифференцировать в зависимости от соотношения размера выплаты дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний. Здесь предлагается два уровня налогообложения, - сказал он. - Если сумма [дивидендов] превысит величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 25%. Сегодня обычная ставка - 20%. Если дивиденды превысят двукратную величину чистых активов, то мы предлагаем, чтобы ставка по налогу на прибыль составляла 30%".

Силуанов пояснил, что Минфин предложил подобную инициативу из-за того, что сейчас сверхприбыли компаний выплачиваются большей частью в виде дивидендов и, в том числе выводятся за рубеж. "Конечно, такая ситуация не может нас устраивать. Мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны, ведь это потенциал для дальнейшего роста экономики и ВВП", - указал министр.

"Для этого мы вносим изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения и предложили установить повышенную налоговую ставку на прибыль, если полученная прибыль направляется налогоплательщиком не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов", - резюмировал Силуанов.