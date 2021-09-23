Белоусов: изъятие ренты у сырьевого сектора целесообразно при углеродном регулировании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый налоговый механизм, который позволяет привязывать исчисление налога на прибыль к объему дивидендов и инвестиций, оправдан в условиях углеродного регулирования. А дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на российскую экономику. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с представителями РСПП, сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания Белоусов отметил, что "новый механизм, связанный с изъятием ренты, - важнейший шаг в поиске сбалансированной справедливой налоговой нагрузки на сырьевые отрасли в контексте карбонового регулирования".

В четверг на совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина с крупным бизнесом было принято решение не вводить пока так называемый налог на дивиденды. Ранее законопроект с такими поправками уже был внесен в правительство.

Белоусов, как инициатор налоговых новаций, подчеркнул на совещании, что инвестиции в национальные цели развития позволяют решать социальные задачи. "Без технологической модернизации мы не пройдем ковидную историю, а без диверсификации не сможем решить вопросы ни устойчивости нашей экономики, ни бизнеса, ни социальных вопросов", - приводятся его слова в сообщении кабмина.

Первый вице-премьер подчеркнул, что разрыв между доходами компаний и дивидендами не должен увеличивать нагрузку на российскую экономику. "Инвестиции делаются для того, чтобы платить дивиденды. Вопрос в том, чтобы этот разрыв не был слишком большим", - заключил он.