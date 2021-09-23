Завод по производству строительных смесей открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Производитель стройматериалов Saint-Gobain открыл завод по выпуску сухих строительных смесей в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Предприятие сможет выпускать 100 тыс. тонн продукции в год, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Новое производство, созданное компанией Saint-Gobain на базе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Невинномысска, позволит обеспечить выпуск 100 тыс. тонн сухих строительных смесей в год", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на инвестора сообщает, что завод "с нуля" был создан на территории Ставрополья за год. В производство вложено €4 млн. Предприятие позволяет производить материалы для выравнивания стен и потолков, фасадные составляющие, системы утепления, кладочные растворы и другую продукцию.

На территории ТОСЭР "Невинномысск" в настоящее время работают 28 резидентов с суммой инвестиций 13 млрд рублей. Инвестиционный портфель Ставрополья в общей сложности насчитывает 273 проекта общей стоимостью порядка 260 млрд рублей.