Шохин: Россия столкнется с налоговыми новеллами, связанными с углеродным регулированием

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия столкнется с новеллами, связанными с углеродным и налоговым регулированием. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП.

"Я думаю, что мы продолжим наши дискуссии, имею в виду в том числе и то, что нам предстоят и дополнительные налоговые новеллы. Связаны они и с изменением углеродного регулирования, связаны они и с тем, что Организация экономического сотрудничества и развития продвигает целый ряд механизмов транснационального налогового регулирвоания, к котором в России присоединяется", - отметил Шохин.

При этом, по его словам, эти изменения потребуют изменений национальго налогового законодательства. "Так что несмотря на то, что мы по ряду ключевых вопросов договорились, повестка дня налоговая остается достаточно насыщенной и дискусии будем продолжать", - сказал глава РСПП.