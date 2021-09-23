Белоусов: правительство и компании обсудили ответственность бизнеса перед страной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ и члены бюро РСПП на длившемся три часа совещании у премьер-министра Михаила Мишустина обсудили не только налоговую систему, но и вопросы ответственности бизнеса перед страной. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания.

"Сегодняшняя дискуссия продолжалась так долго, потому что было очень много заинтересованных высказываний. И дискуссия сегодня вышла намного за пределы, собственно, налоговой проблематики. Речь шла и о том, в чем собственно состоит роль, ответственность бизнеса в изменяющихся мировых условиях и налоговых новациях, которые сейчас происходят в мире", - сказал Белоусов.

Он отметил, что на совещании было принято решение о создании рабочей группы с участием представителей правительства и бизнеса, в рамках которой данная дискуссия продолжится на системной основе.

По словам Белоусова, сегодня были окончательно расставлены точки над "i" в параметрах налога на добычу полезных ископаемых и ряда других налогов. "Практически дальше осталась только простая оформительская техника", - сказал первый вице-премьер.