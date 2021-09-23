Карелия использует бюджетный кредит для развития Октябрьского района в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Карелия получит инфраструктурный кредит на 1,2 млрд рублей для проекта комплексного развития Октябрьского района столицы республики Петрозаводска. Об этом в четверг на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 млрд 207 млн рублей. Комиссия под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина одобрила нашу заявку на предоставление инфраструктурного кредита", - написал он.

Район Октябрьского проспекта начинали застраивать в середине прошлого века. Как пояснили ТАСС в правительстве республики, за счет средств бюджетного кредита планируется провести модернизацию сетей. В будущем часть аварийных домов предполагается расселить, а на их месте реализовать инвестиционный проект жилой застройки. Имя инвестора пока не называется.

"Средства кредита позволят обеспечить район надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. Также на этой территории планируется расселить более 40 тыс. кв. м аварийного жилья и построить новые дома", - пояснил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии сообщали, что готовят заявку на бюджетный кредит в объеме более 1 млрд рублей для реконструкции системы теплоснабжения города Сегежи.