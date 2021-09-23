Пять инвесторов готовы реализовать проекты в ОЭЗ Новочебоксарска в Чувашии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первые пять соглашений заключены с инвесторами, которые намерены реализовать свои проекты в особой экономической зоне города Новочебоксарска в Чувашии. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"На сегодняшний день у нас подписано пять соглашений, они, естественно, приложены к заявке, которая отправлена в Минэкономразвития Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что первый проект связан с производством биопластика. "С 2024 года планируется к запрету достаточно большое количество изделий из полиэтилена одноразового использования. Это новое производство как раз позволит осваивать эти виды продукции и соответствующим образом далее масштабировать это направление", - пояснил он.

По словам главы Чувашии, второй проект связан с производством перекиси водорода. "На самом деле [предприятие] "Химпром" уже производит перекись водорода, но перекись водорода, на сегодняшний день которая производится, основана на старой технологии, которая не позволяет применять ее достаточно широко в различных производствах. Новое производство <…> основано на "дохимном" методе, то есть не на выпаривании. <…> Оно позволяет реализовать задачу импортозамещения, увеличить существенно производство - в пять раз - перекиси водорода относительно тех объемов, которые производятся. Ну и самое главное - это будет совершенно другого уровня производство как по качеству, так и по безопасности", - добавил он.

Еще один проект - строительство завода в области переработки мяса. "В особой экономической зоне будет построен комбинат как конечное звено холдинга, который планирует заниматься производством мяса свинины на экспорт. <…> Мясокомбинат - это как раз объект, который будет находиться в особой экономической зоне как конечное звено переработки", - отметил Николаев.

Глава Чувашии рассказал, что в ОЭЗ запланировано создание производства панелей МДФ. Николаев пояснил, что в республике на сегодняшний день производится примерно 35% дверей всего рынка России, а МДФ - это одна из составляющих дверного производства. Кроме того, на территории ОЭЗ также будет построена фабрика макаронных и кондитерских изделий. "Причем тоже действующего очень крупного холдинга <…>, который располагается в Марийской республике. Они просто расширяют свою деятельность и приходят на территорию Чувашской Республики для того, чтобы и диверсифицировать свое производство, и воспользоваться моментами, которые, возможно, более привлекательны для реализации данного проекта", - пояснил глава региона.