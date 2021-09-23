Решетников заявил, что схема финансирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет "особой"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. РЖД не справятся с финансированием строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, схема будет особой в случае, если решение о строительстве будет принято. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Я знаю ситуацию с РЖД, экономика РЖД в том виде, как сейчас есть, она нагружена инвестиционными проектами, программами. Мы сейчас обсуждаем программу 2022-2024. Она [компания] не потянет. Этот проект требует особой схемы финансирования. В том случае, если будет принято политическим руководством решение поддерживать, будем собирать под него особую схему, есть у нас наработки по этой теме", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о схеме финансирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов заявил журналистам, что проект строительства этой высокоскоростной магистрали может быть реализован на заемные средства и в бюджете на 2022-2024 годы он не значится.

РЖД планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, завершить строительство - в 2027 году, сообщал замгендиректора холдинга Олег Тони. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев.