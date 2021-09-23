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Fitch повысило рейтинг Тинькофф банка с "BB" до "BB +"

Аналитики агентства отметили, что в последние годы банк расширил и укрепил свою клиентскую базу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Тинькофф банка с "BB" до "BB +" со стабильным прогнозом, следует из отчета агентства.

"РДЭ Тинькофф банка "BB+" обусловлен его собственной кредитоспособностью и по-прежнему отражает его высокие показатели, хорошее исполнение, адекватную капитальную позицию", - говорится в отчете.

Аналитики Fitch отметили, что в последние годы Тинькофф банк существенно расширил и укрепил свою клиентскую базу, чему способствовала диверсификация бизнеса.

Агентство также отметило снижение кредитных рисков, связанных с тем, что Тинькофф использует необеспеченное потребительское кредитование.

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