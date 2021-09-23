МЭР будет использовать представителей за рубежом для привлечения инвестиций в Россию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ планирует использовать представителей за рубежом для поддержки деятельности межправкомиссий, привлечения иностранных инвестиций в Россию, а также продвижения российских товаров и услуг за рубежом. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Еще одну задачу, которую мы хотим поставить перед представителями, помимо того, что я сказал, - это привлечение иностранных инвестиций в российские регионы. Формируем единую систему инвестиционных проектов, условно от регионального уровня, крупных проектов - на федеральном уровне. И, конечно, там, где будут стоять задачи по привлечению инвесторов, будем эту задачу транслировать представителям за рубежом. Задача - сделать очень подвижную систему, которая бы отрабатывала все вопросы в режиме онлайн", - сказал глава Минэкономразвития.

Кроме того, он отметил, что планируется поставить задачу по продвижению российского экспорта и услуг за рубежом.

"Есть идея еще некоторые новые функции попытаться реализовать. Во-первых, поставим задачу продвигать МСП на внешние рынки. Предлагаем также потенциальные ниши искать для развития российского экспорта услуг, это большое перспективное направление. Также участвовать в развитии электронной торговли, продвигать российские маркетплейсы. Важное направление - разъяснять и защищать позицию нашей страны по климатической повестке", - сказал Решетников.

Он также указал, что планируется использовать представителей для поддержки деятельности межправкомиссий.

"У нас со всеми странами есть межправкомиссии, которые, как правило, раз в полгода собираются и рассматривают реализацию конкретных вопросов, которые у нас есть в торговой сфере, в инвестиционной сфере. Для поддержки комиссий очень важно иметь представителей в стране. Всего планируем направить 100 человек в 52 торгпредства. Где-то это будет по одному представителю, где-то - 2-3, в отдельных случаях - до четырех человек", - отметил Решетников.

Он добавил, что ведомство начнет формировать кадровый состав представителей в ближайшее время. "Потребуются определенные и навыки, и требования предъявляем, такие проработки у нас есть. И знание стран, и опыт, и так далее", - сказал министр.

Глава МЭР напомнил, что в 2018 году все торговые представительства РФ за рубежом были переданы в ведение Минпромторга. "За это время оказалось, что некоторые функции трудно выполнять, не имея представителей за рубежом. В частности, это вопросы, связанные с защитными мерами во внешней торговле, вопросы, связанные с сопровождением инвестиционных проектов, как российских компаний за рубежом, так и иностранных предприятий здесь", - сказал Решетников.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минэкономразвития России с 1 октября 2021 года будет иметь собственных представителей в 52 странах.