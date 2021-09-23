Инвестиционный "голод" назвали одним из главных барьеров для российских селекционеров

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Темпы развития отечественной селекции семян в стране сдерживаются из-за инвестиционного "голода" и медленного внедрения новых сортов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе выездного заседания комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Краснодаре в четверг.

"Развитие АПК требует активизации инвестиционного процесса. Стратегической задачей является снижение зависимости от импортных семян и посадочного материала. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул приоритет развития отечественной селекции. Одним из главных барьеров для отечественных селекционеров является инвестиционный голод, медленное внедрение новых сортов", - сказал Яцкин

Он отметил, что импортозамещение в семеноводстве является ключевым звеном в цепочке формирования стоимости продукции, обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении экспортного потенциала. По его словам, совершенствованию нормативной базы в этой области посвящен уже принятый в первом чтении соответствующий проект закона. Яцкин добавил, что, например, в Краснодарском крае, где применяются сорта отечественной селекции демонстрируют высокие показатели урожая: в условиях непогоды сбор зерновых увеличился почти на 30% по сравнению с 2020 годом, по ячменю самый высокий показатель в стране, более 90% собранного урожая - это продовольственное зерно третьего, четвертого класса.

Также, по его словам, внимание уделяется развитию отрасли цветоводства в России, ее основными проблемами являются длительность окупаемости, закредитованность, дефицит долгосрочных инвестиций. "Надеюсь, что представители кредитных организаций включатся в этот процесс", - сказал Яцкин.