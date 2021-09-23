Акции металлургических компаний на Мосбирже немного снизились на фоне решений по налогам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Акции крупных металлургических компаний - ТМК, "Мечела", "Норникеля", ММК, а также "Распадской" (крупнейший производитель коксующегося угля в России) - в ходе торгов на Московской бирже снизились на фоне новостей о том, что правительство и бизнес согласовали повышение налогов в части НДПИ для отрасли с 2022 года.

К закрытию торгов акции ТМК снизились на 3,02%, "Мечела" - на 2,42%, "Норникеля" - на 0,59%, "Распадской" - на 1,72%, ММК - на 2,2%.

На совещании в четверг власти и бизнес договорились о новых налоговых условиях для горнодобывающего сектора. Ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в исчислении налога на прибыль было решено доработать.

Ранее Минфин предлагал, в частности, ввести ставку акциза на жидкую сталь на уровне 3% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Ставку НДПИ для железной руды предлагалось установить в размере 5,5% и привязать ее к цене на руду на мировых рынках. Для коксующегося угля ставку налога предлагалось установить на уровне 1,5% и также привязать ее к цене на сырье.

Однако, по словам главы РСПП Александра Шохина, на совещании удалось договориться о следующих ставках: НДПИ по руде - 4,8%, акциз по жидкой стали - 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут, добавил он, но формулу не уточнил. В то же время, по данным источников ТАСС, НДПИ на фосфаты вырастет в два раза. Базовая ставка в формуле сохранится на уровне 4% для производителей апатитового концентрата, а рентный коэффициент увеличится вдвое - с 3,5 до 7, а не до 8,75, как планировалось ранее.