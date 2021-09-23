Чернышенко: финансирование госпрограммы НТР составит около 1,5 трлн рублей в 2022 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Финансирование государственной программы научно-технологического развития России (ГП НТР) в 2022 году составит около 1,5 трлн рублей. Об этом говорится сообщении на сайте правительства, опубликованном в четверг.

Отмечается, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание Правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России, новый вариант которой в настоящее время разрабатывается по поручению президента Владимира Путина.

"Госпрограмма постепенно начинает принимать более конкретные очертания. Мы определяем проекты, которые в ее рамках будут реализованы. Например, будут выделены средства на повышение оплаты труда научным работникам, на поддержку радиоэлектронной промышленности, а также на капитальный ремонт учреждений высшего образования. За счет этого нам удалось увеличить предполагаемое финансирование госпрограммы. В следующем году на ее реализацию планируется направить около 1,5 трлн рублей", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов. 20 из них входят в состав национальных проектов. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз.

"Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий. Это позволит нам максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке своих программ, предоставлять уже адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов. При выборе фронтиров будем опираться не только на мнение научного сообщества, но и исходить из запросов экономики и жителей", - сказал Чернышенко.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко в свою очередь отметил, что все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. "Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но и кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - сказал Фурсенко, слова которого приводятся в сообщении.