Финансирование программы "Информационное общество" в 2022 году составит 342,1 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2022 году составят 342,1 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Информационное общество", в 2022 году составят 342 млрд 125,6 млн рублей, в 2023 году - 321 млрд 852,5 млн рублей, в 2024 году - 314 млрд 605,5 млн рублей", - говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования по сравнению с объемами, утвержденными федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в 2022 году увеличены на 16,984 млрд рублей, в 2023 году - на 16,691 млрд рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, уменьшены на 7,247 млрд рублей.

О финансировании федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов

В рамках госпрограммы на реализацию федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2022 году будет направлено 40,778 млрд рублей, в 2023 году - 38,088 млрд рублей, в 2024 году - 46,546 млрд рублей. На финансирование федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2022 году планируется выделить 4,883 млрд рублей, в 2023 году - 6,119 млрд рублей, в 2024 году - 5,676 млрд рублей.

Федеральный проект "Информационная безопасность" получит из бюджета 8,348 млрд рублей в 2022 году, 8,251 млрд рублей в 2023 году, 6,466 млрд рублей в 2024 году. На финансирование федерального проекта "Цифровые технологии" в 2022 году, как предполагается, будет выделено 28,389 млрд рублей, в 2023 году - 23,631 млрд рублей, в 2024 году - 16,744 млрд рублей.

На федеральный проект "Цифровое государственное управление" в 2022 году будет выделено 103,879 млрд рублей, в 2023 году - 91,181 млрд рублей, в 2024 году - 86,926 млрд рублей. На федеральный проект "Искусственный интеллект", как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2022 году планируется направить 30 млн рублей, в 2023 году - 30 млн рублей, в 2024 году - 15 млн рублей.

О финансировании проектов, не входящих в состав нацпроектов

Согласно документу, на финансирование федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ" в 2022 году предусматривается 7,991 млрд рублей, в 2023 году - 8,207 млрд рублей, в 2024 году - 8,264 млрд рублей. На федпроект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве" в 2022 году будет выделено 98,477 млрд рублей, в 2023 году - 97,31 млрд рублей, в 2024 году - 97,315 млрд рублей.

О финансировании ведомственных проектов

На проект "Создание и внедрение информационных технологий в сфере государственного управления" в 2022 году выделят 10,713 млрд рублей, в 2023 году - 10,652 млрд рублей, в 2024 году - 10,77 млрд рублей. Проект "Развитие инфраструктуры связи" в 2022 году получит 7,551 млрд рублей, в 2023 году - 7,739 млрд рублей, в 2024 году - 7,542 млрд рублей.

О финансировании мероприятий

На финансирование мероприятия "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" программы "Информационное общество" в 2022 году предусматривается до 19,896 млрд рублей, в 2023 году - до 19,091 млрд рублей, в 2024 году - до 18,402 млрд рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, бюджетные ассигнования на данное мероприятие увеличены для реализации обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета - в 2022 году в объеме до 10,783 млрд рублей, в 2023 году - до 10,289 млрд рублей, в 2024 году - до 9,541 млрд рублей.

Кроме того, на мероприятие "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества" в 2022 году будет направлено 5,772 млрд рублей, в 2023 году - 6,067 млрд рублей, в 2024 году - 4,393 млрд рублей. На мероприятие "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества" в 2022 году предусматривается 5,415 млрд рублей, в 2023 году - 5,482 млрд рублей, в 2024 году - 5,541 млрд рублей.