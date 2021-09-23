Эксперт: к 2027 году глобальный рынок видеоаналитики вырастет более чем в четыре раза

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем глобального рынка видеоаналитики может к 2027 году достичь $20,8 млрд, увеличившись в четыре раза по сравнению с 2020 г. Об этом сказал в четверг директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов, сообщили в пресс-службе Группы "Роснано".

"К 2027 году объем глобального рынка видеоаналитики может достичь $20,8 млрд. Это более чем в четыре раза превышает показатели 2020 года. Одним из главных критериев роста этого сегмента являются высокие требования к общественной безопасности. В настоящий момент видеоаналитика позволяет контролировать несколько объектов одновременно, в том числе удаленно, является одним из инструментов развития бизнеса, помогает оцифровать офлайн-процессы и решать множество задач - от анализа потребительского поведения до управления офлайн-продажами и сервисом в тысячах точек через единое окно", - приводит пресс-служба слова Абуталимова.

Число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки информации. А видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, является ключевой технологией для реализации проектов в области транспорта, финансов, ретейла и др.

По данным Информационно-аналитического агентства Telecom Daily, по итогам прошлого года объем рынка видеоаналитики в России составил 11,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд (14,2%) больше, чем годом ранее. Видеотехнологии становятся все более доступными и востребованными благодаря наиболее динамичному сегменту облачной видеоаналитики. Облачная модель позволяет быстро и бюджетно тестировать бизнес-гипотезы, связанны с анализом видеоданных. Если динамика роста будет сохраняться на уровне 10-12%, то к 2028 году объем рынка может достичь 25,9 млрд рублей.

Ivideon - партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema, cервис облачной видеоаналитики и видеонаблюдения, основанный в 2010 году. В системе Ivideon зарегистрировано свыше 5 млн пользователей из более чем 100 стран мира. По данным исследования TelecomDaily на июль 2021 года, компания является лидером на рынке облачной видеоаналитики в России и занимает первое место в сегменте облачной видеоаналитики. Продуктовый портфель Ivideon включает в себя видеоаналитические решения для бизнеса и камеры видеонаблюдения для бизнеса и дома.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. Rusnano Sistema - совместный фонд АФК "Система" и АО "Роснано".