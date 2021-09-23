{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fitch повысило рейтинг банка "Хоум кредит" с "BB-" до "BB"

Агентство отметило, что большой буфер капитала и ликвидности банка является сильной стороной рейтинга

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Хоум кредит" с "BB-" до "BB" со стабильным прогнозом, следует из отчета агентства.

"Повышение рейтингов отражает долгую историю устойчивого качества активов и производительности, в том числе в период экономического спада в 2020 году", - говорится в отчете.

При этом аналитики Fitch отметили, что влияние пандемии на качество кредитов "Хоум кредит" было сдержано.

Агентство также отметило, что большой буфер капитала и ликвидности банка является сильной стороной рейтинга.

Теги
Россия
"Сбер" запустил в деловом квартале Москва-Сити 3D-рекламу
Для создания проекта "Сбер" пригласил к сотрудничеству российскую студию Sila Sveta
Читать полностью