Fitch повысило рейтинг банка "Хоум кредит" с "BB-" до "BB"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Хоум кредит" с "BB-" до "BB" со стабильным прогнозом, следует из отчета агентства.

"Повышение рейтингов отражает долгую историю устойчивого качества активов и производительности, в том числе в период экономического спада в 2020 году", - говорится в отчете.

При этом аналитики Fitch отметили, что влияние пандемии на качество кредитов "Хоум кредит" было сдержано.

Агентство также отметило, что большой буфер капитала и ликвидности банка является сильной стороной рейтинга.