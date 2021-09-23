"Газпром" ввел две новые ДКС на Уренгойском месторождении для пиковой производительности

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Газпром" ввел две новые дожимные компрессорные станции (ДКС) на Уренгойском месторождении для обеспечения его пиковой производительности во время отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении "Газпром добыча Уренгой".

"На Уренгойском месторождении запущены в работу две дожимные компрессорные станции (ДКС) на установках комплексной подготовки газа (УКПГ-2В и УКПГ-5В)", - уточняется в сообщении.

Новые ДКС предназначены для поддержания необходимого давления при подготовке и подаче газа в газотранспортную систему. Они также позволят обеспечить пиковую производительность месторождения во время отопительного сезона, когда спрос на газ значительно увеличивается, отметили в компании.

"Для "Газпрома" задача номер один - это успешное прохождение осенне-зимнего периода, надежное газоснабжение отечественных и зарубежных потребителей в сезон повышенного, пикового спроса. Мы всегда в полном объеме выполняем свои обязательства перед нашими потребителями. Самое главное - это чтобы они не чувствовали никаких холодов, даже самых сильных. Так это и происходит. С сегодняшнего дня новые дожимные компрессорные станции становятся неотъемлемой частью производственного комплекса "Газпрома". Будут вносить вклад в обеспечение пиковой добычи в России", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, компания продолжает строительство дополнительных добычных мощностей для эффективной разработки Уренгойского месторождения.