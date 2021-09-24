Заседание российско-словацкой межправкомиссии пройдет в октябре

ПРАГА, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и России Сергей Лавров во время встречи, состоявшейся в четверг на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подтвердили, что очередное заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в начале октября в Словакии. Об этом на своем сайте сообщило министерство иностранных дел данной республики.

"Оба партнера подтвердили [сроки] проведения [очередного заседания] межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в начале октября в Словакии, - отмечается в сообщении. - Одной из важнейших областей сотрудничества [Словакии и РФ] является энергетика".

Корчок на встрече, которая состоялась по его инициативе, поднял вопрос о последствиях для своей страны реализации плана введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". "Мы должны объективно видеть, что "Северный поток-2" понижает роль Словакии как транзитной страны, через которую российских газ поступает в Западную Европу. И это с негативными финансовыми последствиями для Словакии", - привел словацкий МИД слова своего руководителя.

Состоявшаяся беседа глав дипломатических ведомств прошла в откровенной атмосфере. Словакия заинтересована в развитии корректных отношений с Россией. Корчок выразил сожаление происходящим с 2014 года негативным развитием отношений между РФ и Евросоюзом. Министры договорились поддерживать политический диалог между своими странами. Лавров пригласил словацкого коллегу посетить Москву, говорится в сообщении МИД Словакии.