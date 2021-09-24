Талибы заявили, что коллекция бактрийского золота находится под их защитой

КАИР, 24 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о том, что коллекция бактрийского золота, относящегося к I веку до н. э., находится в Кабуле под его охраной. Об этом сообщило в четверг афганское агентство The Khaama Press.

"Эти драгоценности действительно находятся в Кабуле под наблюдением "Талибана" и в полной сохранности", - приводит агентство слова представителя Министерства информации и культуры "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов).

Между тем радикалы не уточнили, где именно находится золото. Ранее в местных СМИ появились данные о том, что сокровища могли быть вывезены за рубеж незадолго до того, как 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а боевики "Талибана" вошли в Кабул.

Золото Бактрии было обнаружено в 1978 году совместной советско-афганской экспедицией под руководством археолога Виктора Сарианиди (1929-2013) в районе захоронения Тилля-Тепе времен Кушанского царства (I век до н. э.) в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Коллекция представляет собой 20 тыс. различных предметов, включая монеты, кольца, серьги, браслеты, ожерелья и короны. Помимо золота, в составе изделий есть и драгоценные камни, например бирюза, сердолик и лазурит.

Находки были переданы в Кабульский национальный музей, но в 1989 году по указанию тогдашнего президента страны Мохаммада Наджибуллы (1947-1996) их спрятали в одном из хранилищ Национального банка Афганистана. После свержения Наджибуллы в 1992 году моджахедами коллекция была перепрятана. Контролировавшее в 1996-2001 годах большую часть страны движение "Талибан" пыталось обнаружить бактрийское золото, но ему это не удалось.

Только в 2003 году было официально объявлено местонахождение коллекции, которая была вскрыта в 2004 году в присутствии Сарианиди, подтвердившем подлинность драгоценностей. После этого золото Бактрии несколько раз демонстрировалось на выставках в различных странах Европы и Азии, а также в США, Канаде и Австралии, принеся в афганскую казну более $4 млн. В 2020 году драгоценности были доставлены в Афганистан и в феврале 2021 года выставлены напоказ в президентском дворце Арг в Кабуле.