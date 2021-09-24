Южная Корея намерена стимулировать НПО для работы с КНДР

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение выделить 10 млрд вон ($8,5 млн) для помощи некоммерческим организациям, осуществляющим гуманитарные проекты в КНДР. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство объединения.

Ведомство отмечает, что на каждый отдельный проект, направленный на снабжение продовольствием или обеспечение медицинской помощью граждан соседней страны, оно готово выделить до 500 млн вон ($424 тыс.). Ранее власти Юга компенсировали НПО лишь часть затрат на гуманитарные программы, в основном касающихся закупки материалов и логистики.

"Правительство увеличит лимиты компенсации гражданским организациям, готовым и способным осуществлять межкорейские проекты. Надеемся, что это приведет к улучшению качества жизни граждан Северной Кореи", - подчеркивается в сообщении.

Данное решение принято спустя несколько недель после того, как Сеул наделил местные власти полномочиями самостоятельно осуществлять совместные гуманитарные проекты с КНДР. Согласно замыслу, этот шаг должен привести к активизации межкорейского сотрудничества, которое фактически прекратилось после 2018 года.