Ингушетия за три года выплатила 2,3 млрд рублей по мерам бюджетного принуждения

"Объем долговых обязательств бюджета республики сократился с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей, то есть на 4,4 млрд рублей, в том числе общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей. По мерам бюджетного принуждения, а это 3,9 млрд рублей, за 2019-2021 годы выплачено 2,3 млрд рублей, осталось выплатить 1,6 млрд рублей в последующие два года, но мы рассчитываем закрыть этот вопрос в 2022 году", - сказал Калиматов.

По его словам, также провели реструктуризацию госдолга в сумме 2 млрд рублей, предусматривающую продление срока его погашения до 2029 года равными долями. "За счет финансовой поддержки в размере 1,3 млрд рублей, оказанной республике по поручению президента России, в начале 2020 года в полном объеме погашена задолженность по страховым взносам бюджетных организаций", - добавил глава региона.

Калиматов также отметил, что благодаря судебным действиям удалось предотвратить ущерб бюджету региона на 2,7 млрд рублей. "Нами приостановлены незаконные действия в отношении земельных участков стоимостью 1,2 млрд рублей. Также мы смогли от первоначальной цены сэкономить на торгах 380,8 млн рублей. Все это привело к тому, что по итогам Национального рейтинга прозрачности закупок мы как единственный регион Северо-Кавказского федерального округа отмечены сертификатом "Высокая прозрачность", - отметил собеседник ТАСС.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако и.о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.