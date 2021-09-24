Мишустин: идет работа над новыми инструментами достижения целей развития для регионов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о разработке инструментов, которые помогут регионам добиться поставленных национальных целей развития.

"Правительство работает над тем, чтобы дать всем регионам эффективные инструменты по достижению национальных целей развития", - сказал он в видеообращении к участникам III ежегодного форума для глав городов "Дни лидеров муниципального управления", который проходит 23-24 сентября в Великом Новгороде.

Премьер напомнил, что уже доступны новые механизмы привлечения дополнительных средств в развитие инфраструктуры и пояснил, что речь идет об инфраструктурных облигациях, инфраструктурных бюджетных кредитах, а также о средствах Фонда национального благосостояния. "Таким образом, на местах появились дополнительные возможности для развития коммунального хозяйства, дорог, жилищного строительства, а также продвижения других масштабных проектов", - сказал Мишустин.

Он указал, что решение вопросов, больше всего волнующих людей, должно быть в приоритете. В их числе премьер назвал создание и подведение инфраструктуры, что должно ускорить темпы строительства жилья. "Особенно важно это для многодетных семей, которые получили земельные участки и хотят построить дом", - уточнил глава правительства.

"Еще одним инструментом станет новая программа по переселению людей из аварийных домов. Такое поручение недавно дал президент [РФ Владимир Путин]. Сейчас готовятся поправки в законодательство и включение соответствующего финансирования в федеральный бюджет на три последующих года", - сообщил глава кабмина.

Он пообещал продолжать поддерживать механизмы развития муниципалитетов, доказавшие свою эффективность, среди которых и всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимый по инициативе президента. Мишустин отметил, что недавно в Нижнем Новгороде были подведены его итоги. "Дал поручение проработать вопрос увеличения призового фонда конкурса. Рассчитываем, что это ускорит процесс изменения облика наших городов", - заключил он.