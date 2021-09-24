В России появится единый сервис контроля за производством воды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Единый сервис, позволяющий осуществлять контроль производства воды от скважины до прилавка, появится в России. Его запустят Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Минпромторгом России и Федеральным агентством по недропользованию, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

"На сегодняшний день контролем добычи и производства воды занимаются разные ведомства. Интеграция систем Роснедр и системы маркировки позволит создать "единое окно" и централизованную систему, осуществляющую контроль, и сопоставлять информацию об объемах разрешенной добычи воды из недр, о фактически произведенных объемах питьевой воды, а также позволит определить используемые для производства упакованной воды скважины", - пояснили в пресс-службе.

Система также позволит контролировать объемы добычи воды из указанных недр и передавать данные контролирующим органам при выявлении нарушений. "Таким образом в целевой модели система позволит повысить автоматизацию аналитической деятельности контрольно-надзорных органов и выявить факты различных нарушений при производстве воды "от скважины по потребителя", а также определить использование посторонних источников в производстве природных минеральных вод", - добавили в ЦРПТ.

С 1 сентября 2021 года в РФ началась регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды. По данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день объем теневого рынка воды оценивается в 30%.