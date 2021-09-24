Голикова: более 900 тыс. россиян ежегодно будут охвачены социальным контрактом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы социального контракта составит почти 79 млрд рублей в 2022-2024 годах. Программа охватит 900 тыс. человек ежегодно, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Предполагается, что на эти цели на три года будет предусмотрено почти 79 млрд рублей, планируется охватывать социальным контрактном ежегодно по 900 тыс. наших граждан", - сказала она.