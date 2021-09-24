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Голикова: более 900 тыс. россиян ежегодно будут охвачены социальным контрактом

Предполагается, что на эти цели на три года будет предусмотрено почти 79 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы социального контракта составит почти 79 млрд рублей в 2022-2024 годах. Программа охватит 900 тыс. человек ежегодно, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Предполагается, что на эти цели на три года будет предусмотрено почти 79 млрд рублей, планируется охватывать социальным контрактном ежегодно по 900 тыс. наших граждан", - сказала она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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