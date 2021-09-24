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Более 185 млрд рублей направят на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием

Речь идет о выделении средств на 2022-2024 годы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 185 млрд рублей планируется выделить на обеспечение школьников младших классов горячим питанием в рамках бюджета на 2022-2024 годы. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Более 185 млрд рублей будет направлено на обеспечение 7,3 млн школьников младших классов, это 1-4-е классы, горячим питанием",  сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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