НОСТРОЙ допустил снижение цен на металл на 30% к концу года от пиковых значений июня

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Цены на металл в России по итогам 2021 года могут снизиться на 30% от пиковых значений июня в условиях стабилизации ситуации. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков.

"Если говорить о первичном материале - металл, дерево, рост не то что замедлился, есть обратная динамика - снижение на 5-7% от максимальной цены, которую мы наблюдали в июне - начале июля этого года. С учетом стабилизации ситуации около 30% - коррекция, которая возможна к концу года", - сказал он в кулуарах третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

При этом Глушков добавил, что по комплектующим из металла, которые массово используются в стройке, пока остановки роста цен нет. В целом возвращение цен на металл к показателям до пандемии эксперт считает маловероятным.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале 2021 года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей. В результате правительство России приняло решение с августа до конца 2021 года ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в 2021 году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.