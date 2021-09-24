Саит-Салам Гуцериев оценил ход модернизации Афипского НПЗ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев, который в июне этого года получил полный контроль над Афипским НПЗ, провел заседание штаба, в ходе которого обсужден ход строительства комплекса гидрокрекинга на заводе. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

Саит-Салам - родной брат Михаила Гуцериева, в начале июня 2021 года стал основным владельцем более Афипского НПЗ (более 75% акций), оперативное управление которым осуществляет "Фортеинвест", где он также является основным акционером. Саит-Салам также входит в совет директоров завода.

В марте было подписано инвестиционное соглашение с Минэнерго, по которому в модернизацию завода будет вложено 50,4 млрд рублей. В рамках реализации соглашения на Афипском НПЗ в ближайшее время стартует монтаж трубопроводов высокого давления в комплексе гидрокрекинга. Срок окончания работ по монтажу трубопроводов высокого давления - март 2022 года.

На заседании штаба подведены промежуточные итоги строительства. Так, на площадке гидрокрекинга погружено 14 870 свай, выполнено строительство монолитных конструкций в объеме 60 тыс. кубометров бетона, смонтировано более 26 тыс. тонн металлоконструкций. На данный момент смонтировано 246 единиц основного технологического оборудования. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы на основных объектах комплекса - установке гидрокрекинга и установке производства серы.

Афипский НПЗ расположен в Краснодарском крае в 92 км от Новороссийского порта, его проектная мощность составляет до 9 млн тонн в год. В мае 2021 г. при кураторстве АО "Фортеинвест" произошло объединение Афипского и Краснодарского НПЗ.