Бизнес ФРГ надеется на сотрудничество с Россией в области альтернативной энергетики

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) в преддверии выборов в Бундестаг выступила за более интенсивное сотрудничество между ФРГ и РФ в области альтернативной энергетики. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ВТП.

"Сейчас задача состоит в том, чтобы продолжить энергетическое партнерство между Россией и Германией, которое на протяжении десятилетий было успешным в нефтегазовой сфере, и в 21 веке, но уже в области возобновляемых источников энергии", - приводятся слова председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа. "Газопровод "Северный поток - 2" предлагает наилучшие условия для будущего, включая возможную транспортировку водорода", - считает он. В ВТП отметили, что на фоне "зеленой сделки", в рамках которой ЕС должен стать климатически нейтральным к 2045 году, природный газ необходим в качестве промежуточной технологии.

"Нам срочно нужен пилотный проект по зеленому водороду, который производят в России с ее огромными ресурсами и доставляют в Германию", - полагает Шепп.

В палате напомнили, что в своем позиционном документе по климату и устойчивому развитию ВТП выступает за германо-российское сотрудничество в области водорода, которое может способствовать диверсификации импорта энергоносителей и стать новой моделью климатического партнерства с ЕС. Производство, транспортировка и хранение водорода открывают большой потенциал для обмена технологиями между двумя странами, говорится в документе.

Опрос по деловому климату, проведенный ВТП среди ее 1 тыс. компаний-членов, свидетельствует об осторожном оптимизме в том, что касается сближения между ЕС и Россией в климатической политике. 52% опрошенных компаний считают, что значение России как энергетического партнера ЕС возрастет или останется прежним. В целом компании ФРГ видят растущее значение России для своего бизнеса в долгосрочной перспективе. Только 10% опасаются ухудшения или даже сильного ухудшения положения дел. 53% отметили, что ожидают, что значение России возрастет или сильно возрастет, 38% ожидают, что оно останется неизменным.

Только в первой половине 2021 года немецкий бизнес инвестировал в Россию €1,3 млрд - и это, несмотря на коронавирус, санкции и политические сложности. С точки зрения ВТП, тот факт, что палата за последние четыре года выросла более чем на 20% и теперь насчитывает свыше 1 тыс. членов, также отражает высокий интерес немецких фирм к российскому рынку.